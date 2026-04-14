La fitoterapia, che utilizza piante a scopo terapeutico, sta attirando un crescente interesse nel campo della ricerca scientifica. Dalle tisane tradizionali preparate in casa alle analisi condotte nei laboratori specializzati, questa pratica sta attraversando un momento di rinnovata attenzione. Sono state identificate tre piante considerate fondamentali per la salute, utilizzate sia nel passato che nel presente, come parte integrante di trattamenti naturali e studi clinici.

Dalle tisane della nonna ai laboratori di ricerca: la fitoterapia, cioè l’uso delle piante a scopo terapeutico, sta vivendo una nuova fase di attenzione scientifica. Non è più soltanto una pratica tradizionale, ma una disciplina che cerca conferme nei dati e negli studi clinici, con l’obiettivo di integrare e non sostituire la medicina convenzionale. La fitoterapia utilizza estratti di piante medicinali (foglie, radici, cortecce, fiori) ricchi di principi attivi. A differenza dei farmaci sintetici, questi composti agiscono spesso in modo combinato, producendo effetti complessi sull’organismo. Proprio per questo, la ricerca scientifica si sta concentrando sempre di più sull’identificazione dei meccanismi d’azione e sulla loro efficacia reale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fitoterapia, le 3 piante fondamentali per la nostra salute

Verso le dimissioni del sindaco, il presidente del Consiglio Pergolizzi: "La nostra attività sarà solo per materie fondamentali""Non ci è stato comunicato nulla di ufficiale sulle dimissioni del sindaco, siamo in carica e noi consiglieri continueremo a svolgere come prima...

DNA a 49 euro: i test genetici in farmacia stanno cambiando la nostra salute (e la nostra privacy)L’odore di alcol etilico e carta termica delle farmacie comunali non è più lo stesso.

Il Segreto Energetico dei Samurai: 3 erbe per una mente forte e senza stress dopo i 65 anni