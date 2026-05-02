Il tecnico del Milan ha dichiarato che l’obiettivo principale resta la qualificazione in Champions League, prima di pensare al futuro. Ha inoltre commentato il prossimo impegno contro il Sassuolo, definendolo una partita difficile. Riguardo alla formazione, ha annunciato che uno tra Jashari e Ricci sostituirà Modric, che si infortunerà e non potrà essere impiegato. La squadra si prepara quindi ad affrontare le sfide imminenti.

Il tecnico del Milan "Dispiaciuti per Modric, giocherà uno tra Jashari e Ricci" MILANO - "Siamo dispiaciuti per Modric. Lui ha voglia di tornare, ma credo abbia finito la stagione. Spero sia stato un insegnamento per tutti. Abbiamo giocatori importanti, giocherà uno tra Jashari e Ricci". Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle 15 al Mapei Stadium, Massimiliano Allegri fa il punto sulla situazione del suo Milan partendo dall'emergenza a centrocampo, sottolineando la crescita di Jashari, definito "un ragazzo voglioso di imparare" e un "ottimo acquisto", arrivato da un contesto calcistico differente ma già in evidente progresso.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allegri "Prima obiettivo Champions, poi futuro. Sassuolo? Gara difficile"

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