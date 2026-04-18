Il Milan si avvicina a una partita decisiva in un momento delicato della stagione. L’allenatore ha dichiarato che il focus è prima sulla qualificazione in Champions League e poi si concentrerà sul futuro del club. Nei prossimi giorni, la squadra affronterà il Verona in una gara che potrebbe influenzare gli obiettivi di fine campionato. Nessuna altra informazione è stata rilasciata sui dettagli della sfida o sui piani a lungo termine.

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan si prepara a una sfida cruciale nel momento più delicato della stagione. Alla vigilia della trasferta di Verona, Massimiliano Allegri ha tracciato il quadro della situazione, sottolineando l'importanza del match e richiamando l'ambiente alla compattezza. “ Sarà una gara, dopo le ultime sconfitte, importante per l'obiettivo da raggiungere. Affrontiamo una squadra viva, che ha contropiedisti e fisicità. Ci vorrà serenità, contro l'Udinese siamo stati molto disordinati. E' una gara importante per raggiungere l'obiettivo”. Il tecnico rossonero individua quindi nella gestione emotiva uno degli aspetti chiave, soprattutto dopo un periodo non semplice sul piano dei risultati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Allegri “Prima Champions poi futuro, con il Verona sfida importante”

Notizie correlate

Allegri: "Ora si decide tutto. Il mio futuro? C'è sintonia con il club, l'importante è la Champions"Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro la Cremonese: "Ora si decide la stagione, dallo scudetto ai...

Allegri nel post-partita di Milan-Como: “Per noi è importante tornare in Champions. Poi vedremo lì davanti”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Allegri apre al Milan col 4-3-3: Se si parla di cambiamenti vuol dire che ci saranno; Milan-Leao, perché un addio sarebbe meglio per tutti; Milan, Allegri: Il risultato condiziona il giudizio, bisogna avere equilibrio. Ora facciamo punti per la Champions; Milan-Udinese, Allegri: Questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions è a rischio.

Allegri Prima Champions poi futuro, con il Verona sfida importanteMILANO (ITALPRESS) – Il Milan si prepara a una sfida cruciale nel momento più delicato della stagione. Alla vigilia della trasferta di ... iltempo.it

Niente distrazioni. Allegri: Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuroAlla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento. La ... milannews.it

Niente distrazioni. Allegri: "Gli step sono due: prima arrivare in Champions e poi programmare il futuro" x.com

“Orgoglio Champions”, ricorda il Mattino sulla prima pagina. Forza, che ci siamo. Nove punti (su diciotto in palio) e siamo dentro, siamo in Champions. E al Maradona, contro la Lazio, oggi pomeriggio, “Conte sfida l’ultima squadra capace di batterlo in casa in - facebook.com facebook