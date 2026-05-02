Dopo l’addio di Modric, l’allenatore si trova di fronte alla necessità di riorganizzare il centrocampo della sua squadra. Un giocatore, Jashari, si sta preparando a tornare disponibile dopo un infortunio e potrebbe rappresentare una delle opzioni per sostituire il croato. La dirigenza sta valutando anche altri profili per garantire la partecipazione alla prossima Champions League. La squadra si sta preparando alle sfide che verranno con un nuovo assetto.

? Cosa scoprirai Come farà Allegri a gestire il vuoto lasciato da Modric?. Chi saranno i sostituti pronti a garantire la Champions?. Perché Pulisic deve mettere da parte i suoi traguardi personali?. Quali sono le condizioni fisiche di Gimenez dopo l'infortunio?.? In Breve Jashari e Ricci sono le alternative per sostituire Modric dopo la frattura zigomo.. Allegri difende il valore tecnico di Pulisic nonostante lo zero reti nel 2026.. Nkunku e Gimenez sono monitorati per ritrovare la forma dopo i rispettivi infortuni.. Il tecnico dedica un ricordo a Alex Zanardi scomparso all'età di 59 anni.. Massimiliano Allegri affronta sabato 2 maggio 2026 la conferenza stampa pre-gara contro il Sassuolo, focalizzandosi sulla gestione tecnica del Milan e sulle ambizioni europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri e il puzzle Champions: Jashari pronto dopo l’addio di Modric

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