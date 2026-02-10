Milan il bivio di Modric agita il mercato | Allegri spera nel rinnovo Ricci e Jashari scalpitano

Il Milan si muove tra le incertezze sul rinnovo di Luka Modric e le speranze di Allegri di convincerlo a restare. Intanto, Ricci e Jashari fanno pressione per trovare più spazio in squadra. La situazione sul mercato resta calda e non si esclude nessuna mossa nei prossimi giorni.

L'ombra del futuro si allunga sul centrocampo del Milan, dove il destino di Luka Modric rimane il perno attorno al quale ruoterà l'intera strategia della prossima stagione. Il fuoriclasse croato, giunto al tramonto di un'annata che ha ribadito la sua centralità nel progetto tattico di Massimiliano Allegri, non ha ancora sciolto le riserve sul domani: un bivio che oscilla tra il rinnovo annuale in rossonero, il romantico ritorno a Zagabria o l'addio definitivo al calcio giocato. Per la dirigenza guidata da Igli Tare, la priorità è chiara: convincere il Pallone d'Oro a restare per un'ultima danza, consapevoli però che l'eredità del numero dieci rappresenta un vuoto tecnico quasi incolmabile.

Jashari e Ricci sono in posizione di poter contribuire significativamente alla squadra del Milan.

Dopo la partita Fiorentina-Milan, Allegri ha analizzato le sfide affrontate da Jashari, evidenziando un episodio curioso con Modric.

Il Milan di Massimiliano Allegri si trova a un bivio cruciale: tra ambizioni di scudetto e prudenza strategica, il cammino rossonero continua con un occhio alla classifica e uno alla storia.

Il Milan potrebbe cercare di acquistare Nathan Aké e Radu Dragusin entro il 2 febbraio. Possibili rinforzi difensivi per il Milan: le opzioni sul tavolo e le dinamiche di mercato da tenere d'occhio nei prossimi giorni. Con la chiusura della finestra di mercato invernale 2026 alle porte,

Il futuro al Milan di Luka Modric al bivio.

Lotta Champions, la Roma al bivio. È un po' come la quiete dopo la tempesta. Concluso il mercato e il mese da 6 gare di campionato (Atalanta, Lecce, Sassuolo, Torino, Milan, Udinese), una di coppa Italia (Torino) e due di Europa League.

