Il Milan di Massimiliano Allegri affronta il Torino nel match di sabato a San Siro. La formazione rossonera conferma il modulo 3-5-2 e torna in campo Rabiot, mentre Leao e Pulisic compongono la coppia d’attacco. La partita rappresenta un momento chiave per il Milan, che cerca di consolidare il secondo posto in classifica in vista delle ultime giornate di campionato.

Il Milan di Massimiliano Allegri si gioca l’ultima fiche tricolore nel sabato di San Siro contro il Torino, in quello che è ufficialmente il match spartiacque per blindare il secondo posto e tentare una rincorsa disperata all’ Inter. Dopo il naufragio tattico e nervoso dell’ Olimpico, il tecnico livornese ha deciso di congelare la rivoluzione, rifugiandosi nelle certezze del 3-5-2. Nonostante il gelo calato tra le stelle del reparto offensivo, la scelta tecnica è netta: Rafael Leao e Christian Pulisic comporranno nuovamente il tandem d’attacco titolare. La società ha imposto la linea della tregua armata per non polverizzare il valore degli asset in vista del mercato estivo, obbligando i due a una convivenza forzata per il bene della classifica. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Torino, Allegri blinda il 3-5-2: tornano Rabiot e la coppia Leao-Pulisic

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