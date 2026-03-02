Milan Allegri | Leao fa dei movimenti da vero centravanti Lui Pulisic e Nkunku tecnicamente molto bravi

Al termine dell’allenamento, l’allenatore del Milan ha commentato le caratteristiche dei suoi giocatori. Ha sottolineato come Leao compia movimenti da vero centravanti, mentre Pulisic e Nkunku si distinguono per la loro tecnica. Allegri ha espresso apprezzamento per le qualità individuali dei tre giocatori, evidenziando le loro caratteristiche durante l’intervista rilasciata a 'SportMediaset'.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «Era importante tornare a vincere e non subire gol, nelle ultime tre partite abbiamo sempre subito gol. Ritroviamo la vittoria dopo il Parma, aveva lasciato un po’ di strascichi. La squadra ha avuto difficoltà nei primi minuti contro una buona Cremonese. Gli errori fanno parte del calcio, ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si riesce. I ragazzi però sono stati bravi, sia i titolari sia chi è entrato dopo». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

