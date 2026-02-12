Allegri avvisa il Milan | A Pisa test verità per la Champions Firmerei per lo spareggio Scudetto

Il Milan torna in campo dopo dieci giorni di stop forzato e si prepara alla sfida di Pisa. Allegri avverte i suoi: questa partita sarà un vero banco di prova per la corsa alla Champions. Per lui, il match rappresenta anche una possibilità di testare lo stato di forma della squadra e di avvicinarsi allo spareggio Scudetto. I rossoneri sono pronti a scendere in campo all’Arena Garibaldi, consapevoli che ogni risultato può pesare molto nella corsa ai grandi obiettivi di questa stagione.

Il Milan si rimette in marcia. Dopo dieci giorni di sosta forzata, i rossoneri aprono la venticinquesima giornata di Serie A con la trasferta all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Per Massimiliano Allegri è un incrocio con il destino: proprio in Toscana, trentasei anni fa, debuttava in massima serie contro quello che sarebbe diventato il suo Milan. Oggi, però, il romanticismo lascia spazio alla fredda classifica. Reduci dalla vittoria di Bologna e dal pari di Roma, i rossoneri affrontano la terza trasferta consecutiva con un obiettivo dichiarato: non perdere contatto con la vetta e, soprattutto, blindare la zona Champions League.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, Allegri ha risposto con sincerità alla domanda se firmerebbe per uno spareggio scudetto.

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato le aspettative per la stagione, sottolineando l'obiettivo di tornare in Champions League.

