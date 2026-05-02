Alle origini di Mateo Pellegrino | il padre vice di Benitez Chivu e l' Inter!
Mateo Pellegrino, attaccante attualmente al Parma, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell'Inter. Suo padre, attualmente allenatore in Argentina, ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di vari tecnici di rilievo, tra cui Benitez e Chivu. Pellegrino ha avuto un breve trascorso con i nerazzurri prima di trasferirsi in altre squadre, tra cui il Velez.
Lo sapevate che Mateo Pellegrino, gioiello del Parma, ha mosso i primi passi nel calcio proprio nel vivaio dell'Inter? L'attaccante ex Velez ha avuto un breve passato in nerazzurro grazie al padre, che ora allena in Argentina. Ecco tutta la sua storia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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