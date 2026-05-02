Alle origini di Mateo Pellegrino | il padre vice di Benitez Chivu e l' Inter!

Mateo Pellegrino, attaccante attualmente al Parma, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell'Inter. Suo padre, attualmente allenatore in Argentina, ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di vari tecnici di rilievo, tra cui Benitez e Chivu. Pellegrino ha avuto un breve trascorso con i nerazzurri prima di trasferirsi in altre squadre, tra cui il Velez.