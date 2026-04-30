Nel 2010, l'allenatore spagnolo fu scelto per sostituire Mourinho sulla panchina nerazzurra, ma il suo incarico durò appena 15 giornate prima di essere interrotto con una rescissione contrattuale. In quel periodo, il vice allenatore era Mauricio Pellegrino, mentre in campo giocava un calciatore con il numero 9 del Parma. Chivu, invece, era ancora un giocatore dell'Inter, ruolo che ricopriva in quegli anni.

Per Mateo Pellegrino, numero 9 vecchio stile che in questa stagione ha stupito Parma e non solo, qualcuno ha rapidamente scomodato paragoni pesanti. Il più gettonato porta a quello con Hernan Crespo. Caratteristiche tecniche effettivamente simili, con le dovute proporzioni: grande forza fisica, la cattiveria agonistica tipica degli argentini, un'abilità unica nel gioco aereo. Ma non solo, perché sia Pellegrino che Crespo hanno giocato nel Parma e. nell'Inter. Nota è la storia di Hernan, portato in Italia dalla squadra gialloblù prima del trasferimento da record alla Lazio prima e in nerazzurro poi. Meno quella interista di Pellegrino, passato come una cometa dalle giovanili dell'Inter quando aveva 9 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu giocava, Benitez allenava e Pellegrino era dell'Inter: il passato nerazzurro del 9 del Parma

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