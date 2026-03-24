Durante la partita tra Fiorentina e Inter, il vice di Chivu ha avuto un episodio conflittuale con Bonny, coinvolgendo urla e calci alle bottigliette. La gara si è conclusa con un pareggio, secondo quanto riportato dal retroscena di Bordocam. La giornata si è caratterizzata anche dal debutto di Kolarov, che non è passato inosservato.

Inter News 24 Fiorentina Inter, il retroscena di Bordocam sulla gara pareggiata domenica sera dai nerazzurri contro la squadra di Vanoli. Le immagini esclusive della Bordo Cam di DAZN hanno svelato i retroscena più accesi di Fiorentina-Inter, una sfida dove la tensione in panchina è stata protagonista tanto quanto il campo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Senza lo squalificato Cristian Chivu, la leadership nerazzurra è passata nelle mani del vice Aleksandar Kolarov, che ha vissuto novanta minuti elettrici tra l’illusione del vantaggio lampo e la furia per il pareggio finale che ha lasciato la capolista a quota 68 punti. Fiorentina Inter, Kolarov, debutto di fuoco: urla e Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiorentina Inter, Kolarov, debutto di fuoco: urla a Bonny e calci alle bottigliette, il vice di Chivu non ci sta. Il retroscena di Bordocam

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