A La Santissima - Community Hub nasce Librissima spazio dedicato ai libri

A Napoli apre Librissima, un luogo nuovo dedicato ai libri. Si trova al primo piano dell’Ex Ospedale Militare e punta a essere molto più di una libreria. Qui, i libri si condividono e si discutono, creando uno spazio di incontro tra appassionati e curiosi. La comunità locale può ora vivere la cultura in modo diretto e spontaneo, lontana dagli schemi tradizionali.

Il debutto con Predatori libro di Celeste Costantino, poi mercatini, musica e incontri: all'Ex Ospedale Militare la cultura diventa esperienza condivisa, tra impegno civile e socialità urbana Nel cuore di Napoli nasce uno spazio dove la cultura non resta sugli scaffali ma si trasforma in incontro, confronto e comunità La Santissima – Community Hub allarga la sua anima creativa e accende una nuova luce al primo piano dell'Ex Ospedale Militare: si chiama Librissima, ed è molto più di una semplice stanza piena di volumi. È un rifugio per lettori curiosi, un salotto aperto alle idee, un luogo vivo dove la letteratura diventa pretesto per guardare il presente negli occhi.

