Carezze che curano | la Pet Therapy entra in corsia per regalare sorrisi agli anziani
Il Rotary Club Forlì Tre Valli ha avviato una raccolta fondi per portare la Pet Therapy nella Rsa “Al Parco” di Vecchiazzano. Il progetto nasce per offrire momenti di serenità agli anziani attraverso l’interazione con cani e gatti addestrati. La decisione di coinvolgere gli animali deriva dall’esperienza di operatori che hanno constatato i benefici di queste sedute sul benessere dei residenti. La campagna di raccolta mira a finanziare l’acquisto di animali e il loro addestramento. La prima sessione è prevista tra un mese.
Successo per la raccolta fondi del Rotary Tre Valli: alla Rsa di Vecchiazzano arrivano i cani di Dog Galaxy per stimolare umore e socialità Il comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli ha promosso una raccolta fondi a sostegno di un significativo progetto di Pet Therapy presso la Rsa “Al Parco” di Vecchiazzano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli ospiti della struttura momenti di benessere, relazione e stimolazione emotiva attraverso incontri assistiti con i cani, riconosciuti per i loro effetti positivi sul tono dell’umore, sulla socializzazione e sulla qualità della vita delle persone anziane.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Pet therapy nelle case di riposo gestite dalla cooperativa: cani, carezze e sorrisi per il benessere degli anzianiLa cooperativa sociale Il Cigno ha concluso il programma di Pet therapy nelle sue case di riposo in provincia di Rimini e Forlì-Cesena.
