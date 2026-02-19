Carezze che curano | la Pet Therapy entra in corsia per regalare sorrisi agli anziani

Il Rotary Club Forlì Tre Valli ha avviato una raccolta fondi per portare la Pet Therapy nella Rsa “Al Parco” di Vecchiazzano. Il progetto nasce per offrire momenti di serenità agli anziani attraverso l’interazione con cani e gatti addestrati. La decisione di coinvolgere gli animali deriva dall’esperienza di operatori che hanno constatato i benefici di queste sedute sul benessere dei residenti. La campagna di raccolta mira a finanziare l’acquisto di animali e il loro addestramento. La prima sessione è prevista tra un mese.

