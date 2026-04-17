Verso Napoli-Lazio | Conte abbandona i Fab Four e lancia titolare Alisson Santos

Domani alle 18 allo stadio Maradona si disputa la partita tra Napoli e Lazio. L’allenatore del Napoli ha deciso di non schierare più i quattro giocatori principali che avevano iniziato nelle ultime gare e ha scelto di inserire tra i titolari Alisson Santos. Questa variazione nella formazione è stata annunciata in vista del confronto con la squadra di Sarri.

Il Napoli di Antonio Conte sfida domani alle 18 allo stadio Maradona la Lazio dell’ex Sarri. Prove di formazione in casa Napoli in vista della sfida contro la Lazio (in programma per domani alle 18 al Diego Armando Maradona) con Antonio Conte pronto a cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite. Alisson Santos dovrebbe partire titolare, con Scott McTominay arretrato in mediana al posto di Frank Anguissa, destinato inizialmente alla panchina. Non è l’unica novità: sulla corsia esterna si rivedrà Miguel Gutierrez dal primo minuto, favorito su Matteo Politano. In difesa, invece, Sam Beukema appare in vantaggio su Juan Jesus per una maglia da titolare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Verso Napoli-Lazio: Conte abbandona i Fab Four e lancia titolare Alisson Santos Notizie correlate Napoli, Alisson Santos sarà titolare? Conte ha un’idea ben precisaIl Napoli ha chiuso la finestra di mercato invernale con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Alisson Santos vuole una maglia da titolare contro la Lazio. Il Jolly di Conte non è solo uno spaccapartite? In Sintesi Alisson Santos è il grande interrogativo tattico di Antonio Conte in vista di Napoli-Lazio, in programma sabato 18 aprile alle 18:00. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verso Napoli-Lazio, Conte guida l’allenamento: il report da Castel Volturno; VERSO NAPOLI-LAZIO: CONTE PUÒ RECUPERARE UN TITOLARE, LE ULTIME; Napoli-Lazio, probabili formazione: Rrahmani torna a disposizione di Conte; Verso Napoli-Lazio, Conte valuta tre cambi rispetto al Parma: l’idea – CdS. Verso Napoli-Lazio: Conte abbandona i Fab Four e lancia titolare Alisson SantosForzAzzurri.net - Le ultima in vista del match del Maradona contro la Lazio di Sarri. Il Napoli di Antonio Conte sfida domani alle 18 allo stadio Maradona la Lazio dell'ex ... forzazzurri.net Napoli, Conte punta la Lazio: ballottaggio in difesa, Anguissa verso la panchinaRASSEGNA STAMPA - Il Napoli si prepara a scendere in campo in vista della gara contro la Lazio in programma sabato 18 aprile alle 18.00. Ancora qualche dubbio di formazione per mister Conte ... lalaziosiamonoi.it Prove di formazione per Napoli-Lazio. In vista della sfida contro i biancocelesti, allo Stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte prepara qualche novità Alisson Santos verso una maglia da titolare, con Scott McTominay arretra in mediana e Frank An - facebook.com facebook #NapoliLazio, Sarri verso il turnover: tanti gli assenti per questa trasferta x.com