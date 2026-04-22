Calcio Napoli Alisson Santos scalpita | possibile titolare contro la Cremonese Conte valuta nuovi cambi

Alisson Santos potrebbe essere impiegato dall'inizio nella prossima partita del Calcio Napoli contro la Cremonese, dopo aver mancato l'appuntamento per più di un mese. La società sta considerando diverse opzioni in vista della sfida di venerdì, con Gutierrez che si fa avanti come possibile alternativa a Spinazzola sulle fasce. La decisione finale sarà presa dall'allenatore, che sta valutando vari cambiamenti nella formazione.

Il brasiliano pronto a partire dall’inizio dopo oltre un mese: possibile rivoluzione sulle fasce con Gutierrez che insidia Spinazzola in vista della sfida del Calcio Napoli di venerdì. Alisson Santos spinge per una maglia da titolare. Dopo essersi ritagliato il ruolo di “spaccapartite” a gara in corso, il brasiliano potrebbe partire dall’inizio nella sfida di venerdì del Calcio Napoli contro la Cremonese. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno offensivo non gioca titolare dal 14 marzo, nella partita contro il Lecce. Da allora è diventato un’arma preziosa a partita in corso, capace di cambiare ritmo e creare superiorità. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: Conte valuta seriamente l’ipotesi di lanciarlo dall’inizio per dare nuova energia alla squadra.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Alisson Santos scalpita: possibile titolare contro la Cremonese, Conte valuta nuovi cambi Notizie correlate Leggi anche: Conte separa i Fab Four, Alisson Santos titolare contro la Cremonese Napoli, Alisson Santos sarà titolare? Conte ha un’idea ben precisaIl Napoli ha chiuso la finestra di mercato invernale con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: NAPOLI, ALISSON SANTOS CONVINCE: RISCATTO DA 16,5 MILIONI SEMPRE PIÙ VICINO; Corbo su Alisson Santos: Un’illusione l’idea che possa risolvere sempre la partita; Formazioni ufficiali Napoli-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, Rrahmani, Alisson Santos, Lukaku, Gila, Dia e Maldini; Alisson Santos (già) napoletano: commenta alla McTominay un post di Giovane – FOTO. Calcio Napoli, Alisson Santos scalpita: possibile titolare contro la Cremonese, Conte valuta nuovi cambiIl brasiliano pronto a partire dall’inizio dopo oltre un mese: possibile rivoluzione sulle fasce con Gutierrez che insidia Spinazzola in vista della sfida del Calcio Napoli di venerdì. Alisson Santos ... 2anews.it Dal Portogall-Napoli pronto al riscatto di Alisson Santos: i dettagluAlisson Santos, arrivato nel mercato invernale ha convinto fin da subito in maglia azzurra. Il giornalista portoghese Miguel Mendes ha sottolineato come il calciatore brasiliano sarà riscattato dal Na ... mondonapoli.it Lobotka: “Napoli mi coccola, mi sento napoletano” Non è solo una questione di campo. A volte il legame va oltre il calcio e diventa qualcosa di personale, profondo. A dirlo è Stanislav Lobotka: "Napoli mi coccola. Io mi sento profondamente napoletano." Una fr - facebook.com facebook #Calcio, #Napoli vince ed è secondo, #Conte lusingato dalla Nazionale Al Maradona finisce 1-0 con il #Milan, segna Politano x.com