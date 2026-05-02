Ali Agca, ex attentatore di Papa Giovanni Paolo II, ha rilasciato nuove dichiarazioni sul caso Orlandi, affermando che la ragazza sarebbe stata rapita da un'organizzazione molto potente. Ha dichiarato che svelerà il nome di questa organizzazione al presidente di una commissione se quest’ultimo si recherà a Istanbul. Le sue parole sono tornate a far scalpore, riaccendendo l’attenzione sul caso ancora irrisolto.

Ali Agca, il turco, ora settantenne, che attento’ a Papà Wojtyla in piazza San Pietro nel 1981, torna a farsi vivo sul caso Orlandi. In un video messaggio ha invitato il presidente della Commissione d’Inchiesta bicamerale Andrea De Priamo a recarsi a Istanbul per raccogliere le sue verità, preannunciate da 45 anni (partendo dall’anno dell’attentato al Papa polacco). L’invito è esteso al promotore di Giustizia in Vaticano Alessandro Diddi, criticando le posizioni del religioso che nega la possibilità di trovare una verità assoluta sul caso Orlandi. Verità che Agca sostiene di essere in grado di dimostrare attraverso “prove e documenti indiscutibili”, rimasti nell’ombra per 45 anni.🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Ali Agca: “Emanuela Orlandi rapita da organizzazione potentissima. Svelerò il suo nome al presidente della commissione se verrà a Istanbul”

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