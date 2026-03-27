Pietro Orlandi sulla morte di Baioni | Nessun legame con Emanuela | mi chiedo perché hanno usato il suo nome

Dopo la morte di Vittorio Baioni, si continua a cercare chi abbia usato il suo nome fingendosi carceriere di Emanuela Orlandi. Pietro Orlandi ha dichiarato a Fanpage che Baioni non aveva alcun legame con Emanuela e si è chiesto perché sia stato fatto riferimento al suo nome. Restano ancora aperti i dubbi sulla reale identità di chi abbia utilizzato quell’identità.

Dopo la morte di Vittorio Baioni resta aperto il mistero: chi ha utilizzato il suo nome presentandosi come carceriere di Emanuela Orlandi? Le parole di Pietro a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Emanuela Orlandi, l’avvocata Sgrò sulla morte di Baioni: “Chi ha inviato lettere a Pietro fingendosi lui?”Morto Vittorio Baioni, disse: "Non ero io il carceriere di Emanuela Orlandi a Londra, mai scritto a Pietro". Leggi anche: Orlandi, Nicotri in commissione: “Indagate sullo zio”. La rabbia di Pietro: “Cercherò da solo Emanuela” Una selezione di notizie su Pietro Orlandi Temi più discussi: Caso Orlandi, morto Vittorio Baioni: chi era l’uomo sospettato di essere il carceriere di Emanuela; Emanuela Orlandi, l'avvocata Sgrò sulla morte di Baioni: Chi ha inviato lettere a Pietro fingendosi lui?; Morto Vittorio Baioni, l'ex Nar finito nel caso Emanuela Orlandi. Il mistero della pista di Londra e gli anni dell'estremismo di destra; Morto Vittorio Baioni, l'uomo indicato come carceriere di Emanuela Orlandi | Il Fatto. Pietro Orlandi sulla morte di Baioni: Nessun legame con Emanuela: mi chiedo perché hanno usato il suo nomeDopo la morte di Vittorio Baioni resta aperto il mistero: chi ha utilizzato il suo nome presentandosi come carceriere di Emanuela Orlandi? Le parole di ... fanpage.it Emanuela Orlandi, l’avvocata Sgrò sulla morte di Baioni: Chi ha inviato lettere a Pietro fingendosi lui?Era il 23 settembre 2024 quando Pietro Orlandi, ospite in una trasmissione televisiva, faceva il nome di Vittorio Baioni, ex Nar. Mi ha scritto che mia sorella è rimasta a Londra per almeno 10 anni – ... fanpage.it La morte di Vittorio Baioni riapre interrogativi nel caso Orlandi L’uomo aveva negato ogni coinvolgimento e di aver scritto a Pietro Orlandi, ma secondo l’avvocata della famiglia resta un punto da chiarire: qualcuno avrebbe usato il suo nome per inviare letter - facebook.com facebook