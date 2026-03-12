Concorso Dirigenti Scolastici | il M5S denuncia il taglio dei posti per i vincitori del bando ordinario Depositata interrogazione a Valditara

Il Movimento 5 Stelle ha depositato un'interrogazione al ministro dell’Istruzione per denunciare il taglio dei posti destinati ai vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici, previsto dalla Legge di Bilancio 2026. La legge elimina il reintegro dei posti precedentemente garantito, suscitando preoccupazioni tra i candidati che avevano ottenuto l’incarico. La questione riguarda direttamente le assunzioni e la stabilità dei dirigenti scolastici.

