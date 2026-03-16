di Paolo Bartalini SINALUNGA " Frutti dei sogni srl ": tra poco più di una settimana la convocazione al tavolo dell’ unità di crisi presso la Regione Toscana. Il 24 marzo il giorno indicato per esaminare la situazione in una vertenza che interessa i 27 lavoratori, ad oggi a rischio, dell’azienda di salumi del Gruppo Fratelli Beretta con sede nel comune di Sinalunga, a Rigomagno. La proprietà ha infatti annunciato l’intenzione di cessare l’attività entro il 30 giugno di quest’anno. Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil hanno chiesto il confronto nella sede istituzionale e ora è in agenda l’appuntamento di martedì 24 a Firenze. Il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei, ha annunciato la partecipazione all’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, ancora posti a rischio. Incontro in Regione il 24 per salvare la "Frutti dei sogni"

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