Alex Zanardi ultima apparizione tv l' intervista a Che Tempo che fa nel 2019 | Nei momenti difficili ho la regola dei 5 secondi - VIDEO
L'ultima intervista televisiva di Alex Zanardi risale al 2019, quando partecipò allo studio di Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio. In quell'occasione, Zanardi condivise il suo metodo di affrontare i momenti difficili, raccontando di usare una regola dei cinque secondi. Dopo l'incidente avvenuto nel 2020, non è più comparso in televisione, e questa intervista rappresenta l'ultimo suo intervento pubblico di quel periodo.
Dopo l'incidente del 2020, Alex Zanardi non apparve più in televisione: ecco il suo racconto nell'ultima intervista da Fabio Fazio L'ultima apparizione tv di Alex Zanardi è nello studio di Che Tempo che fa, durante un'intervista da Fabio Fazio nel 2019. L'anno successivo, il campione ebbe un.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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