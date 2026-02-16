Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 con Ogni volta che non so volare | Non ho mai smesso di crederci nemmeno nei momenti più difficili – Intervista Video

Enrico Nigiotti torna a esibirsi a Sanremo 2026 con il brano “Ogni volta che non so volare” dopo aver affrontato momenti difficili, motivato dalla passione per la musica. La sua scelta di partecipare quest’anno arriva dopo un periodo di incertezze e sfide personali, che lo hanno spinto a rinnovare la propria volontà di mettersi in gioco. La canzone, intensa e sincera, rappresenta un punto di svolta nella sua carriera, e lui stesso sottolinea di aver sempre creduto nel suo talento nonostante le avversità.

Enrico Nigiotti torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo "Ogni volta che non so volare", una canzone intima e potente allo stesso tempo che segna per l'artista un ritorno importante su un palcoscenico in grado di regalare emozioni uniche a ogni cantante che vi sale per esibirsi davanti al pubblico festivaliero. Per Nigiotti si tratta della sua terza partecipazione al Festival: l'artista infatti, ha preso parte alla kermesse canora per la prima volta nel 2019 con il brano "Nonno Hollywood", il cui testo ha vinto il Premio Lunezia al valore musical-letterario, e nel 2020 in gara con il brano "Baciami adesso".