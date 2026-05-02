In queste ore si tengono in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, il campione di sport che ha perso la vita questa mattina. L’atleta aveva avuto un grave incidente nel 2020, che aveva portato alla sua degenza e a una lunga lotta. Numerosi sportivi e personaggi noti stanno esprimendo il loro cordoglio per la perdita di una figura molto amata nel mondo dello sport e non solo.

La notizia dellamorte di Alex Zanardiquesta mattina ha sconvolto tutti. A soli 60 anni se n’è andato un campione che ha sempre dimostrato una grande forza e tenacia. La vita, lungo il suo cammino, gli ha posto una serie di ostacoli ma, con grande tenacia, è riuscito sempre ad abbatterli e ad andare oltre. In queste ore sono tanti i suoi amici e soprattutto personaggi dello spettacolo che si sono uniti al cordoglio che già hanno fatto politici e altri colleghi sportivi. Tra questi, quello che più sta emozionando, è quello diBebe Vioche ha ricordato colui che per lei è stato come un papà sportivo:“Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alex Zanardi, sportivi e vip piangono il campione

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