Alex Zanardi quell' incidente in handbike nel 2020 e l' ultima battaglia per la vita

Alex Zanardi è morto venerdì all'età di 59 anni. La sua vita è stata segnata da due incidenti gravi: nel 2001, durante una gara sul circuito del Lausitzring in Germania, rimase gravemente ferito e perse entrambe le gambe. Nel 2020, durante un evento in handbike, ha subito un incidente che ha richiesto un lungo percorso di recupero.

L’esistenza di Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni, è stata segnata da due terribili incidenti. Il 15 settembre 2001 il pilota di Formula 1 perse le gambe dopo il terribile schianto in gara nel circuito del Lausitzring, in Germania. Non smise di lottare e, dopo una lunga riabilitazione, in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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