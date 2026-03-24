Addio a Gino Paoli | da Vasco Rossi a Gianni Morandi il saluto commosso dei big E poi ci troveremo come le star

Gino Paoli, noto cantautore italiano, è deceduto nella notte a Genova all’età di 91 anni. La famiglia ha confermato la scomparsa del musicista, il quale ha lasciato un segno importante nel panorama musicale. Numerosi artisti e colleghi hanno espresso il loro cordoglio e ricordato il suo ruolo nel mondo della musica italiana. La notizia ha suscitato reazioni di commozione tra i personaggi dello spettacolo.

Bologna, 24 marzo 2026 – Gino Paoli è morto la notte scorsa a Genova, all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era cresciuto a Genova ed è stato autore di alcuni tra i capolavori del repertorio musicale italiano, da Senza fine a Il cielo in una stanza, da Sapore di sale a Che cosa c’è, fino a Una lunga storia d’amore. Paola Penzo, chi è l’ultima moglie di Gino Paoli: “L’amore che ha superato tutte le altre donne” Dal mondo dello spettacolo a quello della politica, in Emilia-Romagna sono in tanti ad aver pubblicato messaggi di cordoglio dopo la notizia della sua scomparsa. Eccone alcuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ci ha lasciato Gino Paoli, pilastro della musica italiana e genio della Scuola Genovese, movimento che ha rivoluzionato la canzone d’autore nel nostro Paese. Le sue canzoni resteranno per sempre nella memoria e nel cuore di intere generazioni, saranno x.com