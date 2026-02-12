Com’è morto James Van der Beek gli ultimi giorni e le cure sospese L’incubo sul futuro dei 6 figli | la reazione dei fan alla colletta per bollette e scuola

Oggi si conoscono i dettagli sulla fine di James Van der Beek. Dopo settimane di ricovero, l’attore è deceduto ieri all’età di 48 anni in un hospice, dove era stato trasferito a causa di una malattia lunga e complicata. I suoi fan hanno reagito con solidarietà, facendo una colletta per aiutare con le spese delle sue sei figli e delle coperture per le loro esigenze quotidiane.

Da alcuni giorni James Van Der Beek era ricoverato in un hospice, dove è morto l’11 febbraio a 48 anni dopo una lunga malattia. All’attore, 48 anni, diventato popolare con la serie di Dawson’Creek era stato diagnosticato un tumore al colon-retto. «Non era più in cura da un po’ – ha raccontato un amico al Daily Mail – perché non c’era più nulla che i medici potessero fare: il tumore era aggressivo e lui voleva pace nelle ultime settimane della sua vita». Le sue condizioni erano gravemente deteriorate: «Era pelle e ossa quando è morto ed era per lo più a letto perché era molto debole e non mangiava».🔗 Leggi su Open.online

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, l'8 marzo 2025, James Van Der Beek ha pubblicato sui social un messaggio commovente: "È stato l'anno più difficile della mia vita. Alla domanda 'Sono solo un ragazzo con il cancro Chi sono ora', mi sono risposto