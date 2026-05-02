Alex Zanardi è morto a 59 anni il campione che ha sfidato l’impossibile fino all’ultimo

Alex Zanardi è deceduto all'età di 59 anni. Il campione italiano ha partecipato alla Formula 1 e alle Paralimpiadi, diventando noto per aver superato numerose sfide personali e sportive. La sua carriera è stata segnata da successi e gravi incidenti, che l’hanno portato a diventare un simbolo di tenacia e determinazione nel mondo dello sport. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Alex Zanardi è morto a 59 anni. Figura simbolo di forza e rinascita, Zanardi ha attraversato F1, paralimpiadi e tragedie diventando un’icona dello sport.🔗 Leggi su Fanpage.it

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