Alex Zanardi, noto per le sue imprese sportive, è scomparso improvvisamente. La sua carriera comprende successi in Formula 1 e medaglie alle Paralimpiadi. Nato a Castel Maggiore, si è distinto come esempio di determinazione e coraggio. La sua vita è stata segnata da trionfi e sfide, diventando un punto di riferimento nel mondo dello sport e oltre. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio in molti ambienti.

Era un campione dello sport. Di più: era un campione dell’umanità “Però, Zanardi da Castel Maggiore”, come s’intitolava il primo dei suoi libri al quale ne seguirono altri con parole e frasi che ne accompagnavano il suo destino, luminoso e buio, ravvivante e assassino, entusiasmante e tragico, “Ancora” come è un altro suo titolo di un uomo che “volevo solo pedalare. ma sono inciampato in una seconda vita”. Alex Zanardi, il supereroe Dicono che Alessandro Zanardi, detto Alex ma che di secondo nome faceva Leone, il re della foresta e di tutte le specie animali, fosse un supereroe, di quelli che fanno sognare bambini e adulti, ma anche tutti i più “forti” tra di loro, anche Superman o i più moderni, quelli dell’ultima tecnologia, dovrebbero inchinarsi al suo avanzare, fargli il “pasillo” che si fa ai campioni.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Zanardi, morto improvvisamente il campione dell?impossibile: una vita di trionfi, dalla Formula 1 alle Paralimpiadi

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