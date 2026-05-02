Addio ad Alex Zanardi il campione dell’impossibile | è morto a 59 anni

Il mondo dello sport si dice addio a Alex Zanardi, morto all’età di 59 anni. Pilota e campione paralimpico, Zanardi è stato riconosciuto come un simbolo di determinazione e reinvenzione personale. Nato il 23 ottobre, avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni. La sua morte ha suscitato cordoglio e ricordi di una carriera ricca di sfide e successi.

Il mondo dello sport piange Alex Zanardi, morto a 59 anni. Pilota, campione paralitico e simbolo universale di forza, coraggio e rinascita, Zanardi avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la notizia è stata comunicata dalla famiglia e da Obiettivo 3, l’associazione benefica da lui fondata per sostenere gli atleti paralimpici. Nato a Bologna, Zanardi aveva costruito la prima parte della sua carriera nel mondo dei motori, arrivando in Formula 1 e diventando poi protagonista nella Formula Cart, dove negli Stati Uniti era stato ribattezzato “The Italian Legend”. Nel 2001, durante una gara al Lausitzring, il terribile incidente che gli costò l’amputazione di entrambe le gambe.🔗 Leggi su Sportface.it

Alex Zanardi è morto, addio al campione dell'impossibile. Aveva 59 anni

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