Ernesto Furia morto improvvisamente l' ultimo buttero di Vetralla | aveva 59 anni | FOTO
Ernesto Furia, noto come l'ultimo buttero di Vetralla, è deceduto improvvisamente l'11 marzo nella sua casa nel centro storico. Aveva 59 anni e la notizia della sua scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità locale. La sua morte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi, lasciando spazio alla semplice constatazione della perdita di una figura riconosciuta nel territorio.
È morto Ernesto Furia, l'ultimo buttero di Vetralla. È scomparso improvvisamente a 59 anni l'11 marzo nella sua abitazione nel centro storico. Uomo apprezzato, benvoluto e conosciuto in tutta la Tuscia, era noto per la sua passione per i cavalli e per la scrittura di poesie che raccontavano la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
