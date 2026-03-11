Ernesto Furia morto improvvisamente l' ultimo buttero di Vetralla | aveva 59 anni | FOTO

Ernesto Furia, noto come l'ultimo buttero di Vetralla, è deceduto improvvisamente l'11 marzo nella sua casa nel centro storico. Aveva 59 anni e la notizia della sua scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità locale. La sua morte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi, lasciando spazio alla semplice constatazione della perdita di una figura riconosciuta nel territorio.