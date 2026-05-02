È morto a 59 anni l'ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, conosciuto per le sue imprese sportive e il coraggio dimostrato nel corso degli anni. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diverse figure politiche, che hanno espresso messaggi di cordoglio e riconoscimento per la sua forza e determinazione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport e tra coloro che lo ammiravano.

La scomparsa del grande campione di F1 e paralimpico ha lasciato sgomenti tutti gli italiani, inclusi gli esponenti politici.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Zanardi morto a 59 anni, i messaggi della politica da Meloni a Salvini: "Esempio straordinario di forza"

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