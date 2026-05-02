Il 2 maggio 2026 a Bologna si è tenuta una cerimonia dedicata ad Alex Zanardi, noto per aver partecipato a diverse discipline sportive, dalla Formula 1 all’handbike. Nel corso dell’evento, sono state ricordate le sue imprese sportive e i momenti significativi della sua vita, tra cui il ruolo di doppiatore nel film “Cars” in cui ha dichiarato che doppiare il personaggio di Guido è tra le esperienze più belle. Zanardi è riconosciuto per aver affrontato con tenacia le sfide più dure.

Bologna, 2 maggio 2026 – Alex Zanardi campione a 360 gradi: nello sport, dalla Formula 1 all’handbike, e nella vita, superando i momenti più difficili sempre con il sorriso. Morto a 59 anni, è stato l’uomo dalle mille vite: ha avuto mille interesse e altrettante passioni. Ha scritto diversi libri, ha condotto programmi tv e ha collaborato come doppiatore. Con la sua voglia di ripartire sempre e comunque è stato un grande esempio di coraggio. Per i grandi ma anche per i più piccoli. Zanardi e il doppiaggio nel film Disney Cars. I bambini hanno avuto modo di conoscere anche un altro lato di Zanardi, quello di doppiatore. Anche attraverso la sua voce i baby spettatori hanno vissuto le emozioni del film Disney Cars.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alex Zanardi, l'uomo dalle mille vite che svelò: “Doppiare Guido in Cars è tra le cose più belle che ho fatto”

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