Alex Zanardi l’uomo che ha vissuto tre vite | il pilota il campione il simbolo

Nato nel 1966, in una città del nord Italia, ha avuto una carriera che ha attraversato diversi ambiti sportivi, passando dalla Formula 1 alle competizioni paralimpiche in handbike. A 59 anni si è spento, lasciando un segno indelebile nel mondo dello sport. La sua vita è stata segnata da due incidenti gravi, che non gli hanno impedito di continuare a gareggiare e a vincere.

Nato a Bologna nel 1966, se n’è andato a 59 anni. Dalla Formula 1 ai trionfi paralimpici in handbike, passando per due incidenti devastanti: la storia di un uomo che ha trasformato ogni caduta in una nuova partenza. Ci sono storie che rendono inutili le parole abusate. Quella di Alex Zanardi è una di queste. La sua esistenza è stata un continuo ricominciare, una sfida costante ai limiti imposti dal destino. Si è spento il 2 maggio 2026, a 59 anni, dopo aver attraversato mondi diversi — dai motori alle Paralimpiadi — lasciando un segno indelebile nello sport e non solo. Il prossimo 23 ottobre avrebbe compiuto 60 anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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