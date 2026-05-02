La notizia della scomparsa di Alex Zanardi è stata ripresa dai media internazionali, con particolare risalto alla copertura della Bbc. L’emittente britannica ha dedicato un articolo all’ex campione di automobilismo e ciclismo paralimpico, definendolo “un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone”. L’omaggio si concentra sulla sua carriera e sul suo impatto sui molti che hanno seguito le sue imprese.

La notizia della morte di Alex Zanardi viene riportata sui media di tutto il mondo. Commovente l’omaggio della Bbc che nell’articolo dedicato all’ ex campione di automobilismo e ciclismo paralimpico lo definisce “ un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone”. Il Guardian, dal canto suo, mette in luce come Zanardi dopo il terribile incidente nel settembre 2001 sul circuito del Lausitzring in Germania “si è rifiutato di porre fine alla sua carriera sportiva” dedicandosi al paraciclismo dove è diventato “uno degli atleti di maggior successo”. Anche in Argentina si parla di Zanardi. Per il Clarin l’atleta italiano è stato “ una leggenda dello sport e il simbolo del superamento delle avversità”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Zanardi, l’omaggio dei media stranieri. La Bbc: “Ha ispirato milioni di persone”

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