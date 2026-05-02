Il 19 giugno 2020, lungo la strada statale 146 in Val d’Orcia, si verificò un incidente che coinvolse un ex pilota di auto e handbike. Dopo l'incidente, rimase ricoverato per 32 giorni in ospedale, attirando l’attenzione di molte persone in Italia. La vicenda suscitò grande commozione e portò all’attenzione sui rischi degli sport e sulla sicurezza stradale.

Il ricordo di quel maledetto pomeriggio del 19 giugno 2020 lungo la statale 146 a Pienza, in Val d’Orcia, è una ferita ancora aperta nel cuore degli sportivi e non solo. Oggi quella corsa si interrompe, ma a sei anni di distanza dall’incidente che travolse per la seconda volta la vita di Alex Zanardi, c'è un altro traguardo che Alex ha tagliato: è quello nel cuore di milioni di persone e resta definitivo, indelebile. Era una tappa della staffetta «Obiettivo Tricolore» evento di beneficenza da lui organizzato quando nella provincia di Siena, nella strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia, la handbike di Zanardi scivolò in curva, finendo contro un camion.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alex Zanardi, l'incidente in Val d'Orcia e i 32 giorni che commossero l'Italia

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