Il primo maggio 2026 segna la scomparsa di Alex Zanardi, campione e figura iconica nello sport, avvenuta nello stesso giorno in cui nel 1994 si verificò il grave incidente di Ayrton Senna a Imola. La coincidenza delle date richiama altre storie di grandi atleti come Maradona e Best, i cui addii sono ricordati in momenti simili. La data diventa simbolo di un legame tra momenti memorabili e tragici nel mondo dello sport.

Nel destino dei campioni immensi, le date s’intrecciano. Alex Zanardi è morto il primo maggio 2026: lo stesso giorno in cui il tragico incidente di Imola si portò via Ayrton Senna. Era il primo maggio 1994. Ricordo la voce strozzata del collega Riccardo Rossi Ferrini, uomo dei gran premi di Formula 1 de “La Nazione”. Chiamò per dare la notizia anche se era giorno di riposo, in cui non si faceva il giornale. Ero in Versilia: mi richiamarono perché l’editore Riffeser decise che dovevamo uscire. Parlai con Riccardo: eravamo cresciuti giornalisticamente insieme. Doveva e voleva scrivere. Come componente del Comitato dissi che andava bene, non c’erano ostacoli a lavorare.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Alex Zanardi: l’addio nello stesso giorno di Senna. Come Maradona e Best. Le strade del destino che s’intrecciano

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