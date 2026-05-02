Alex Zanardi la lotta estrema tra vita e morte | 16 interventi e 7 arresti cardiaci ?sopravvisse con meno di un litro di sangue

Alex Zanardi è morto il primo maggio, a distanza di 32 anni dalla scomparsa di un altro pilota famoso. La sua vita è stata segnata da una lunga battaglia contro la morte, durante la quale ha subito 16 interventi chirurgici e ha avuto sette arresti cardiaci. È sopravvissuto con meno di un litro di sangue. La sua vicenda ha attirato l’attenzione mediatica e ha suscitato molte riflessioni nel mondo dello sport.

Alex Zanardi è morto il primo maggio. Esattamente 32 anni dopo un altro gigante delle corse come Ayrton Senna. L'incidente del 2001 La sua esistenza, sempre al limite, con la morte aveva fatto i conti più volte, ma lui non si era lasciato spaventare, gli era sfuggito per ripartire con la solita grinta, sorretto da una forza di volontà fuori dal comune, con quell'immancabile e contagioso sorriso. Nella memoria collettiva resta l'incidente del 15 settembre 2001, durante una gara del campionato Champ Car al Lausitzring, in Germania. Uno schianto terribile, Zanardi perde improvvisamente il controllo della vettura, che viene centrata dal pilota Alex Tagliani.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Alex Zanardi, la lotta estrema tra vita e morte: 16 interventi e 7 arresti cardiaci, ?sopravvisse con meno di un litro di sangue Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, l'incidente del 2001 in cui perse le gambe: 16 interventi e 7 arresti cardiaci, sopravvisse con meno di un litro di sangue in corpo In morte di un eroe guascone, Alex Zanardi da Castelmaggiore: le due vite di un uomo veroÈ strano, ma in questo giorno tristissimo la prima cosa che mi viene in mente, a proposito del carissimo Alex Zanardi, è una risata. Approfondimenti e contenuti Alex Zanardi, l'incidente nel 2001 in cui perse le gambe. «Rischiò di morire dissanguato». Il video dello schiantoUn eroe, un simbolo di rinascita, un uomo che non si è mai arreso alla sfortuna. La sua storia straordinaria è stata un lungo e continuo inno alla vita, perchè Alex Zanardi ... leggo.it È morto Alex Zanardi: l’uomo che ha insegnato all’Italia cosa significa non arrendersi mai. Aveva 59 anniAlex Zanardi è morto il 1° maggio 2026 a 59 anni. Ex pilota di F1, campione CART, quattro ori paralimpici in handbike. Sei anni dopo l’incidente del 2020. La famiglia: Si è spento serenamente. La su ... lifestyleblog.it