Alessandro Zanardi, noto come Alex, è deceduto in una clinica di Padova poco dopo le 22 di ieri sera. Nato con una forte passione per la velocità, ha partecipato a numerose competizioni sportive, diventando un simbolo nel mondo delle corse. La sua vita è stata segnata da due incidenti gravi, uno nel 2001 e un altro nel 2005, che hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera e sulla sua vita personale.

Bologna, 2 maggio 2026 – Alessandro Zanardi è morto in una clinica specializzata di Padova poco dopo le 22.30 di ieri 1° maggio (proprio lo stesso giorno della tragica morte di Ayrton Senna, ndr) a 59 anni. L’ex pilota di automobilismo e atleta paralimpico, nato a Bologna il 23 ottobre del 1966, era stato vittima il 19 giugno del 2020 sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, di un drammatico scontro contro un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike. Sei anni di lotta estrema. Quasi 6 anni di silenzio assoluto sulle sue condizioni di salute tra interventi chirurgici, ricoveri in terapia intensiva, un mese di coma farmacologico e degenze a Lecco, al San Raffaele di Milano e nel nosocomio di Padova interrotte da un periodo tra le mura domestiche nel 2021.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi era Alex Zanardi, la velocità nel dna e quei 2 incidenti che gli segnarono la vita: storia di un campione

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