Alex Zanardi il VIDEO dell' incidente del 2001 in Germania che gli costò l' amputazione delle gambe lo scontro e l' auto divisa in due
Nel 2001, durante una tappa del campionato mondiale di paraciclismo sul circuito di Lausitz, in Germania, un incidente coinvolse l’atleta e un’auto da corsa. L’impatto causò la separazione della vettura in due parti e provocò gravi ferite alle gambe di Zanardi, che successivamente portò all’amputazione. Il video dell’incidente mostra chiaramente il momento dello scontro e le conseguenze dell’impatto.
L'incidente di Zanardi del 2001 avvenne sul circuito di Lausitz, in Germania: il pilota era appena rientrato in pista dopo un pit stop quando perse il controllo della vettura mentre sopraggiungevano le altre macchine a piena velocità: l’auto dello statunitense Alex Tagliani colpì in pieno la vettura.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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