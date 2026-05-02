Alex Zanardi il VIDEO dell' incidente del 2001 in Germania che gli costò l' amputazione delle gambe lo scontro e l' auto divisa in due

Nel 2001, durante una tappa del campionato mondiale di paraciclismo sul circuito di Lausitz, in Germania, un incidente coinvolse l’atleta e un’auto da corsa. L’impatto causò la separazione della vettura in due parti e provocò gravi ferite alle gambe di Zanardi, che successivamente portò all’amputazione. Il video dell’incidente mostra chiaramente il momento dello scontro e le conseguenze dell’impatto.