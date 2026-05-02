Dopo l'incidente in handbike nel 2020 in Toscana, Alex Zanardi rimase in coma farmacologico e affrontò un lungo percorso di recupero. Negli anni successivi, comunicava principalmente attraverso gli occhi e non riusciva a parlare. Nel 2022 si verificò anche un incendio in casa che aggravò la sua condizione di salute. La sua vita fu segnata da questi eventi e dai tentativi di mantenere il contatto con il mondo esterno.

Dopo l'incidente del 2020 in handbike in Toscana, Alex Zanardi affrontò un coma farmacologico, seguito da un percorso riabilitativo a casa, lontano dai riflettori Negli ultimi anni di vita, dopo l'incidente in handbike del 2020, Alex Zanardi ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione lo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alex Zanardi, gli ultimi anni di vita dopo l’incidente del 2020: "Comunicava con gli occhi, non parlava, un incendio in casa nel 2022 "

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