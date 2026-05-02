Alex Zanardi è morto

È morto Alex Zanardi, noto ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico. La sua carriera ha attraversato il mondo delle corse e delle competizioni paralimpiche, diventando un riferimento per molti. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel panorama sportivo e per chi ha seguito la sua vicenda personale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle fonti competenti.

È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e nel mondo del paralimpismo, ma soprattutto campione della vita, esempio di chi non vuole mollare mai. Il suo cuore si è fermato ieri, venerdì 1° maggio, ma l'annuncio della famiglia è arrivato oggi, sabato 2 maggio. Bolognese, aveva 59 anni, ne.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

È morto Alex Zanardi

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