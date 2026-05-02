Venerdì sera, a 59 anni, si è spento Alex Zanardi. Il campione paralimpico, noto per le sue vittorie in ambito sportivo, aveva subito una grave perdita di coscienza e le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra sportivi e istituzioni, che hanno espresso cordoglio e solidarietà.

. Il campione paralimpico si è spento improvvisamente venerdì sera all'età di 59 anni. Nato a Bologna, Zanardi è stato un simbolo nella disciplina della handbike, in cui ha conquistato quattro ori e due argenti alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, vincendo in totale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

È morto Alex Zanardi

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