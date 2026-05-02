É morto Alex Zanardi

È deceduto all’età di 59 anni Alex Zanardi. Ex pilota di Formula 1, ha poi raggiunto notorietà come atleta paralimpico, vincendo quattro medaglie d’oro e totalizzando dodici titoli mondiali con la sua handbike. La sua carriera è stata segnata da successi sportivi e da un forte impegno nel mondo della disabilità. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio.

All’età di 59 anni, ci ha lasciati Alex Zanardi. Simbolo ed ispirazione, Alex ha corso in Formula1 diventando poi campione paralimpico, conquistando 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike.Un terribile incidente gli costò l’amputazione delle gambe poi, nel 2020, un altro incidente lo ha portato al coma mentre si trovava sulla sua handbike.. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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È morto Alex Zanardi

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Grave lutto nel mondo dello Sport italiano. Si è spento all’età di 59 anni l’ex pilota e campione paralimpico Alex Zanardi. A darne l’annuncio è stata la famiglia. La Formula 1 ma anche l’esperienza paralimpica attraverso la quale Alex ha vinto 4 ori e 2 argenti a x.com