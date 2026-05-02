Alex Zanardi è morto | i motori le paralimpiadi l' incidente Gloria e tragedia

Da liberoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare Alex Zanardi, protagonista di una vita fatta di successi e difficoltà. Pilota di auto e ciclista paralimpico, ha affrontato un grave incidente durante una staffetta di handbike, che ne ha compromesso la salute. La sua carriera comprende vittorie in Formula 1, successi alle Paralimpiadi e numerosi riconoscimenti per la determinazione dimostrata nel superare le barriere fisiche. La notizia ha suscitato reazioni in vari settori sportivi e sociali.

Il mondo dello sport e non solo dice addio ad Alex Zanardi, 60 anni di gloria e tragedia. E soprattutto di sfida: alla malasorte e ai limiti fisici e mentali dell'uomo. La sua storia straordinaria è stata un lungo e continuo inno alla vita, perché Zanardi a scrivere la parola fine non si era mai rassegnato: lo ha fatto ieri sera - come annuncia stamattina la famiglia - morendo dopo sei anni di lotta estrema contro l'ennesimo torto che la vita gli aveva fatto. L'ex pilota bolognese di Formula 1 e campione-simbolo delle Paralimpiadi  se ne è andato il 1° maggio, nello stesso giorno che 32 anni fa si portò via un altro gigante delle corse come Ayrton Senna, e lascia un'eredità fatta di coraggio e grandezza umana e morale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Alex Zanardi è morto: i motori, le paralimpiadi, l'incidente. Gloria e tragedia

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