È venuto a mancare Alex Zanardi, protagonista di una vita fatta di successi e difficoltà. Pilota di auto e ciclista paralimpico, ha affrontato un grave incidente durante una staffetta di handbike, che ne ha compromesso la salute. La sua carriera comprende vittorie in Formula 1, successi alle Paralimpiadi e numerosi riconoscimenti per la determinazione dimostrata nel superare le barriere fisiche. La notizia ha suscitato reazioni in vari settori sportivi e sociali.

Il mondo dello sport e non solo dice addio ad Alex Zanardi, 60 anni di gloria e tragedia. E soprattutto di sfida: alla malasorte e ai limiti fisici e mentali dell'uomo. La sua storia straordinaria è stata un lungo e continuo inno alla vita, perché Zanardi a scrivere la parola fine non si era mai rassegnato: lo ha fatto ieri sera - come annuncia stamattina la famiglia - morendo dopo sei anni di lotta estrema contro l'ennesimo torto che la vita gli aveva fatto. L'ex pilota bolognese di Formula 1 e campione-simbolo delle Paralimpiadi se ne è andato il 1° maggio, nello stesso giorno che 32 anni fa si portò via un altro gigante delle corse come Ayrton Senna, e lascia un'eredità fatta di coraggio e grandezza umana e morale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alex Zanardi è morto: i motori, le paralimpiadi, l'incidente. Gloria e tragedia

Notizie correlate

È morto Alex Zanardi, il campione che ha trasformato la tragedia in 4 ori paralimpiciL’Italia piange Alex Zanardi, morto a Noventa Padovana nella serata del 1 maggio 2026 all’età di 59 anni.

Leggi anche: Alex Zanardi, morto improvvisamente il campione dell?impossibile: una vita di trionfi, dalla Formula 1 alle Paralimpiadi

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: È morto Alex Zanardi, campione di Formula 1, handbike e coraggio; E' morto Alex Zanardi, pilota e atleta paralimpico. Aveva 59 anni; È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico aveva 59 anni; Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita.

È morto Alex Zanardi, ex pilota di F1 e atleta simbolo del paralimpismoBolognese, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Gioc ... ansa.it

Morto Alex Zanardi: le cause della morte dell’ex pilota e atleta paralimpicoMorto Alex Zanardi: le cause della morte dell'ex pilota e atleta paralimpico, gli incidenti, la malattia, anni, età, le informazioni ... tpi.it

La video inchiesta “Chilometro 39” che racconta l'incidente avvenuto sulla strada provinciale 146 dove, il 19 giugno 2020, si è interrotta la corsa di Alex Zanardi - facebook.com facebook

Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com