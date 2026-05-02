Alex Zanardi, morto oggi all'età di 59 anni, aveva subito un grave incidente il 19 giugno 2020 lungo la statale 146 di Pienza. Dopo l’incidente, era stato trasferito in Lombardia, dove aveva ricevuto cure e interventi presso il reparto di chirurgia del San Raffaele. La sua condizione aveva richiesto interventi medici prolungati, anche dopo il trasferimento in altre strutture.

Milano, 2 maggio 2026 – Dopo il devastante incidente del 19 giugno 2020 lungo la statale 146 di Pienza, Alex Zanardi, morto oggi a 59 anni, aveva fatto tappa anche in Lombardia nel tentativo di stabilizzare le sue condizioni. L’arrivo a Villa Beretta di Costa Masnaga. In particolare, il 21 luglio 2020, un mese dopo lo scontro con un tir mentre viaggiava in handbike, Alex Zanardi era stato dimesso dal Policlinico Le Scotte di Siena e trasferito a Villa Beretta di Costa Masnaga, nel Lecchese, presidio lombardo dell’ospedale Valduce di Como dedicato alla medicina riabilitativa, branca specialistica “volta al recupero del miglior livello di funzione possibile delle persone con problematiche derivanti da disabilità determinate da malattie congenite o acquisite”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alex Zanardi e il ricovero in Lombardia: al San Raffaele il campione era stato curato (e operato) dopo lo scontro col tir

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