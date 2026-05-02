L'ex pilota è stato ricoverato in ospedale tre anni fa e successivamente ha iniziato un percorso con la carrozzina. La sera del Primo maggio ha avuto un malore che ha richiesto cure immediate. Negli ultimi giorni, le sue condizioni sono state monitorate da vicino dai medici. La notizia ha attirato l'attenzione di media e tifosi, preoccupati per la salute del campione.

Alex Zanardi avrebbe avuto un malore la sera del Primo Maggio. Le sue condizioni, negli ultimi tempi, si sarebbero aggravate. Da tre anni l’ex pilota era ricoverato in una struttura a Padova. Nel 2020 il campione aveva avuto un grave incidente con la handbike durante un giro in provincia di Siena. Gli ultimi giorni di Alex Zanardi Alex Zanardi viveva con la famiglia in una villa di Noventa Padovana. Dopo l’incidente del 2020 e la lunga degenza al San Bortolo di Vicenza, l’ex pilota si era trasferito in una struttura assistenziale della zona sud di Padova. Qui era assistito da medici e da parenti. Come riporta il Corriere della Sera, fino a qualche giorno fa l’atleta paralimpico era riuscito a uscire in carrozzina per farsi qualche giro all’aria aperta.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Zanardi, dal ricovero alle uscite in carrozzina e poi il malore: gli ultimi giorni del campione

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