Un omaggio a Alex Zanardi, considerato un campione per il suo coraggio e determinazione. La frase si rivolge a lui, sottolineando come i potenti e i responsabili di conflitti armati non possano vantare nulla in confronto. L’autore precisa di non aver mai avuto un contatto diretto con Zanardi, né scambiato parole o messaggi con lui, chiarendo che si tratta di un riconoscimento simbolico e personale.

Premessa doverosa: chi scrive non ha mai incontrato Alex Zanardi, non ha mai scambiato con lui due parole o un messaggio via telefono. La fortuna, in queste ore in cui sui social scorre un commosso tributo nei confronti di questo immenso campione, dello sport e della vita, è di poter esprimere le proprie considerazioni attraverso un importante mezzo di comunicazione. Quella fortuna mancata a Zanardi, distrutto fisicamente da due gravissimi incidenti, il primo alla guida di una monoposto nella categoria CART, il secondo nell’ handbike. Anche nella sua seconda esistenza, quella con le gambe mutilate, il destino ha voluto che Zanardi facesse i conti con un orribile scontro sulle ruote.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alex Zanardi, ciao campione: provassero i potenti e i signori delle guerre ad avere un centesimo del tuo coraggio

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