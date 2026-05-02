Il 2 maggio 2026, a Imola, si ricorda la storia di un campione che, dopo aver perso le gambe, ha trovato nuova vita grazie alle passioni motoristiche. Accanto a lui, un altro pilota leggendario, scomparso anni fa, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle corse. Due figure diverse, unite nel tempo da un destino che ha segnato le loro vite in modo profondo e duraturo.

Imola, 2 maggio 2026 – Aveva perso le gambe, ma trovato tanto altro “grazie ai motori”. Alex Zanardi diceva così. E in un lontano giorno di settembre del 2008, quando era uscito per un giro da dieci minuti ma non era rientrato, qui all’ autodromo di Imola, salvo poi ripresentarsi con il muso di una Bmw a pezzi e un carico di ghiaia, Alex Zanardi aveva ribadito che “grazie ai motori” poteva capitare di tutto, perché le divinità delle due e quattro ruote sono crudeli e capricciose. Prendono e tolgono, soprattutto tolgono. Eppure a lui, anche quella volta – erano i giorni del campionato Wtcc –, non avevano tolto tutto. “Sono uscito alla Rivazza, la macchina ha fatto un salto e sono finito fuori nella parte alta della curva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alex Zanardi, Ayrton Senna e le curve del destino: quei due campioni uniti per sempre

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