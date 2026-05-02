Alessio ex vice di Conte | Conte ama scherzare e divertirsi non è sempre esigente come quando allena

Angelo Alessio, ex vice di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Como e Napoli. Ha detto che l’allenatore campano ama scherzare e divertirsi, e che non è sempre esigente come quando guida una squadra. La partita si preannuncia tatticamente interessante, in particolare per capire come Conte affronterà il pressing del Como e la gestione del possesso palla.

Angelo Alessio, ex allenatore in seconda di Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky sport a poche ore da Como-Napoli, che si prepara ad essere una partita interessante dal punto di vista tattico specialmente per comprendere come Conte vorrà reagire al possesso del Como e al loro pressing. Alessio racconta di un mister che sa anche “divertirsi fuori dal campo” e che viene raccontato come un uomo ossessionato dalla vittoria, mentre invece è “solo esigente”. Una volta al Chelsea, racconta l’ex vice, avrebbe litigato con Fabrega e Hazard soltanto per stimolarli in una partita che non era semplice da sbloccare. Le dichiarazioni dell’ex vice di Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alessio (ex vice di Conte): “Conte ama scherzare e divertirsi, non è sempre esigente come quando allena” Notizie correlate Kevin De Bruyne si allena col Napoli quattro mesi dopo l’infortunio: quando torna tra i convocati di ConteKevin De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo a Castel Volturno dopo lo stop del 25 ottobre e l'operazione al bicipite femorale. Un Conte da pace, guerra ed ex pandemia si allena per le primarie (visti i sondaggi)E su referendum e scenario mediorientale l'ex premier attacca l'avversaria in pectore, con il miraggio del ritorno a Palazzo Chigi “Sull’Iran Meloni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rugby serie A. Il Feltre promuove Alessio Dal Pont in panchina; Insulti omofobi al sindaco Di Pippa: condannato Gugliotti; Comunali nel Lazio: liste chiuse, centrodestra diviso e sfide aperte; 'Come un uomo che cammina sui pezzi di vetro', Alessio Tanzi: Il passato che ritorna. Alessio: Conte pretende tanto, ma sa anche divertirsi. Una volta rimproverò FabregasAngelo Alessio, ex vice di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky partendo con un commento sulla stagione che il tecnico salentino sta terminando. tuttomercatoweb.com La Juventus su X augura buon compleanno ad Angelo AlessioLa Juventus, sul proprio account X, augura buon compleanno ad Angelo Alessio, che compie oggi 61 anni. Alessio, ex centrocampista, ha giocato nella Juve nella stagione 1987-1988, e poi ... tuttojuve.com Alessio e Manuela, entrambi appassionati di escursioni, sono usciti dall'Italia per la prima volta dopo essersi sposati - facebook.com facebook Buon compleanno ad Angelo Alessio x.com