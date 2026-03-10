Un politico si prepara alle primarie del centrosinistra, con i sondaggi che lo indicano in vantaggio sulla candidata del Partito Democratico. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto Piepoli per Rainews24, potrebbe ottenere più consensi in un’eventuale competizione interna nel campo largo. La sua strategia si sta concentrando sulla comunicazione e sull’allenamento per affrontare il percorso elettorale.

E su referendum e scenario mediorientale l'ex premier attacca l'avversaria in pectore, con il miraggio del ritorno a Palazzo Chigi “Sull’Iran Meloni ha costruito una terza via di politica estera mai sperimentata". E, sempre lei, la premier, è il bersaglio dell’argomento “famiglia nel bosco”: “Fa interferenza su una vicenda del genere dopo aver scritto il decreto Caivano sui ragazzi che devono andare assolutamente a scuola e che non si possono tenere per strada.Ma li ha letti i fascicoli?” Roma. Saranno i sondaggi (Istituto Piepoli per Rainews24) che lo danno potenzialmente avanti alla segretaria dem Elly Schlein in un’ipotetica... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un Conte da pace, guerra ed ex pandemia si allena per le primarie (visti i sondaggi)

