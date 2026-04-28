L’occhio di Rossano Morici cattura Misa | scatta la sfida fotografica
? Cosa sapere Rossano Morici presenta lo scatto Misa affollato per la rubrica di Senigallia Notizie.. Il voto su Facebook tramite like determinerà il vincitore del premio Zona Immagine.. L’immagine catturata da Rossano Morici, intitolata Misa affollato, viene presentata questo martedì 28 aprile come l’opera selezionata per la rubrica quotidiana che celebra lo sguardo fotografico sulla realtà locale. La proposta editoriale si inserisce in un percorso di valorizzazione visiva del territorio, dove ogni scatto viene raccolto in un archivio mensile destinato alla consultazione collettiva. Attraverso una sinergia tra la redazione e il negozio di fotografia Zona Immagine di Senigallia, il progetto non si limita alla semplice esposizione, ma trasforma l’apprezzamento estetico in una forma di partecipazione attiva per la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
’Un occhio su Gaza’. Mostra fotografica delle suore in clausuraOggi, alle ore 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, a Massa, ci sarà la presentazione della mostra per Gaza organizzata negli scorsi...
Rossano-Siderno: la sfida decisiva per la Serie BLa corsa verso la Serie B femminile si accende con i playoff di Serie C, dove la Pallavolo Rossano affronta la Rodinò Costruzioni Siderno in una...